Evo me napokon u zadnjem tjednu eksperimenta pa bih vas htjela kratko informirati kako napredujem prije nego napravim recap cijelog mjeseca. Uglavnom, sve pozitivne stvari koje sam do sada istaknula i dalje stoje.

Definitivno sam, nakon godina loših položaja, loših jastuka, madraca i manjka sna, iskusila što znači dobro se naspavati i ne bih to mijenjala ni za što. Da ova pravila zaista djeluju na mene, dokazuje i činjenica da sam čak počela sanjati, odnosno sjećati se svojih snova, i to me zbilja veseli.

Također, iako mi se društvo na početku smijalo, sad kad su vidjeli promjenu na meni, neke od frendica su se čak i ohrabrile isprobati ovaj izazov sa mnom. Tako da sam jako sretna i zbog činjenice da sam pozitivno djelovala na nekog drugog.

Ovih dana kada su neizvjesnost, briga i stres dio naše svakodnevice – zdravlje je važnije nego ikada prije, a samim time i kvalitetan te dobar san, stoga ostanite doma, budite odgovorni i dobro se naspavajte!