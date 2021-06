Nakon što je prošlo oko 20-ak dana od početka eksperimenta, moram priznati da sa se skroz navikla na novi režim. Tako sam od jutarnjeg zombija postala osoba koja se rado ustaje rano ujutro (i to na prve zvukove budilice!), koja nije pospana i bezvoljna i koja je puna energije u jutarnjim satima. Sve za što sam mislila da nije moguće u mom slučaju. Ali eto…čuda se događaju!

Moram spomenuti da čak i ljudi oko mene primjećuju da sam boljeg raspoloženja, čak i prije prve kave, a u ured dolazim među prvima!

U svakom slučaju, moram se pohvaliti da sam dosad itekako bila disciplinirana u pridržavanju pravila, ali večeras idem na rođendan pa bi moglo biti veselo…Potrudit ću se da ne zaružim.

I sto sati kasnije…

Ok, zaružila sam. I to pošteno. Srećom je vikend pa ću se pokušati vratiti gdje sam bila tako da se na neko vrijeme isključujem. Čeka me oporavak…

Ovih dana kada su neizvjesnost, briga i stres dio naše svakodnevice – zdravlje je važnije nego ikada prije, a samim time i kvalitetan te dobar san, stoga ostanite doma, budite odgovorni i dobro se naspavajte!